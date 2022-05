Meteo, le previsioni per le prossime ore in Sicilia

Temperature in aumento.

PALERMO – Al Sud cielo inizialmente velato ma con la nuvolosita’ che si fara’ consistente da ovest con isolate piogge o brevi temporali dal pomeriggio su Sicilia orientale e Calabria, in serata anche su Basilicata, Campania e Molise.

Temperature minime in aumento sensibile su Sicilia e Calabria e, in misura minore Basilicata, Puglia, Campania; massime in calo su centro-nord Campania, in aumento su nord Sicilia, Campania meridionale, settori tirrenici di Calabria e Basilicata, su Puglia e Molise. Venti da moderati a localmente forti da sudest sulla Sicilia, deboli meridionali altrove. Mari poco mossi, con moto ondoso in generale aumento; da mosso a molto mosso il Tirreno sud-occidentale; da molto mosso ad agitato lo stretto di Sicilia.