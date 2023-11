Maltempo, allerta rossa al Nord: la tempesta Ciaran si avvicina all’Italia

Tempesta alimentata da correnti fredde che si scontrano con venti fortissimi di scirocco

ROMA – Nuove perturbazioni di origine atlantica sono in arrivo e si prevede flagelleranno soprattutto il nord Italia. Correnti fredde in quota e venti fortissimi di libeccio e scirocco daranno ancor più vigore alla tempesta, che piomberà sull’Italia dopo esser passata per Gran Bretagna, Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. La tempesta è stata denominata Ciaran e si avvicina al Paese dalle Isole britanniche. Secondo gli esperti de ilmeteo.it Ciaran ha raggiunto la Francia dopo essere diventata in Atlantico un Uragano di Categoria 3 con venti a 180km/h.

In Friuli Venezia Giulia e Veneto è allerta rossa e molte scuole resteranno chiuse. Segnalato il pericolo di

smottamenti, frane, cadute di alberi, allagamenti, e la piena dei corsi d’acqua. In Liguria possibile una “mareggiata storica”. Chiusi i cimiteri nel giorno dei morti. Allerta arancione anche in Emilia-Romagna e Toscana.