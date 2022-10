Meteo Sicilia, arrivano le piogge: previsioni aggiornate

Ce tempo farà.

PALERMO – Sicilia: fitte precipitazioni in arrivo. L’alta pressione cede. Una perturbazione interessa il Nord, soprattutto il Nordovest con precipitazioni a tratti consistenti e localmente temporalesche. Isolati temporali potranno interessare gli Appennini centrali. Nubi in aumento sulle Isole Maggiori con piogge via via più diffuse in Sicilia a partire dalla tarda serata e nottata. I venti soffieranno debolmente. Temperature in calo ove piovoso.