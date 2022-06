Meteo Sicilia, 2 città da bollino rosso: “Picchi di 44 gradi”

Ecco quando è previsto il calo delle temperature

1' DI LETTURA

Proseguono le giornate da bollino rosso in Italia. In Sicilia sono due le province in cui il bollettino del Ministero della Salute prevede temperature particolarmente alte, ovvero Palermo e Catania. “Dopo la breve pausa in Sicilia, con i venti deboli da nord delle scorse ore, un deciso aumento termico è previsto nel fine settimana – dicono gli esperti – con picchi fino ai 44 gradi. Un calo delle temperatura è possibile dal prossimo mercoledì”.

Previsioni nel resto di Italia

In questi giorni, il caldo non darà tregua ad Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Il bollino arancione, ossia rischi per la popolazione anziana e fragile, è previsto per Bolzano, Brescia, Trieste e Verona: a queste si aggiungeranno domani anche le città di Milano e Venezia.