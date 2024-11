Come sarà il prossimo weekend

Il weekend del 30 novembre e 1 dicembre 2024 il meteo in Sicilia sarà caratterizzato da un marcato cambiamento delle condizioni meteorologiche. L’arrivo di correnti fredde dai Balcani porterà un clima più invernale, con piogge sparse e nevicate nelle zone montuose.

In particolare, sabato 30 novembre si prevede l’attivazione di un vortice di bassa pressione che influenzerà l’intera regione, causando precipitazioni diffuse, soprattutto nelle aree centro-meridionali e nelle isole minori.

Meteo Sicilia: le temperature nel weekend

Le temperature subiranno un sensibile calo rispetto ai giorni precedenti. Le massime oscilleranno tra i 12 e i 15 gradi, mentre le minime scenderanno fino a 5 gradi nelle zone interne e montuose. Questo abbassamento termico sarà più evidente nelle province settentrionali e nelle aree collinari, dove le temperature potrebbero avvicinarsi allo zero durante le ore notturne.

Mari e venti

Per quanto riguarda mari e venti, si prevedono condizioni di mare mosso o molto mosso lungo le coste siciliane, con onde che potrebbero raggiungere altezze significative, specialmente nel Canale di Sicilia e nel Mar Ionio. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti occidentali, con intensità variabile tra 20 e 40 chilometri orari, con possibili raffiche più forti nelle zone esposte e lungo le coste meridionali.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle singole province

Come si presenterà il meteo in Sicilia nelle principali città dell’Isola. Di seguito le previsioni per tutte le province: da Palermo a Trapani, tutti i capoluoghi della Regione.

Meteo Palermo, che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024

Sabato 30 novembre, Palermo vedrà condizioni di instabilità con possibili piogge e acquazzoni sparsi, specialmente nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra una massima di 14 gradi e una minima di 6 gradi. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali, con velocità intorno ai 20 chilometri orari. Il mare sarà mosso, con onde che potrebbero raggiungere 1,2 metri di altezza.

Domenica 1 dicembre, il tempo migliorerà leggermente, con nuvolosità variabile e schiarite. Le temperature aumenteranno leggermente, con una massima di 15 gradi e una minima di 9 gradi. I venti tenderanno a diminuire d’intensità, provenendo da sud-ovest a circa 15 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso, con onde intorno a 0,8 metri.

Meteo Catania, che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024

A Catania, sabato 30 novembre, sono previsti un paio di rovesci, con temperature che raggiungeranno una massima di 17 gradi e una minima di 8 gradi. I venti soffieranno deboli da sud-ovest, con velocità intorno ai 10 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso, con onde di circa 0,6 metri.

Domenica 1 dicembre, la situazione vedrà nuvole e sole alternarsi, con temperature massime di 16 gradi e minime di 6 gradi. I venti rimarranno deboli, provenendo da ovest a circa 10 chilometri orari. Il mare continuerà a essere poco mosso, con onde intorno a 0,5 metri.

Meteo Agrigento, che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024

Per Agrigento, sabato 30 novembre, si prevedono condizioni prevalentemente soleggiate, con temperature massime di 15 gradi e minime di 6 gradi. I venti soffieranno deboli da nord-est, con velocità intorno ai 10 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso, con onde di circa 0,8 metri.

Domenica 1 dicembre, il cielo sarà parzialmente soleggiato, con temperature massime di 13 gradi e minime di 6 gradi. I venti proverranno da est a circa 10 chilometri orari. Il mare rimarrà poco mosso, con onde intorno a 0,7 metri.

Meteo Caltanissetta, che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024

Sabato 30 novembre, Caltanissetta sarà interessata da condizioni meteorologiche variabili. Al mattino, il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge, mentre nel pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento con schiarite. Le temperature oscilleranno tra una minima di 7 gradi e una massima di 13 gradi. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-orientali, con velocità intorno ai 10 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso, con onde di circa 0,8 metri.

Domenica 1 dicembre, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube sparsa al mattino. Le temperature varieranno tra una minima di 5 gradi e una massima di 12 gradi. I venti proverranno da est con intensità debole, intorno ai 10 chilometri orari. Il mare si manterrà poco mosso, con onde di circa 0,7 metri.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle altre province

Meteo Enna, che tempo farà che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024

Per il weekend del 30 novembre e 1 dicembre, Enna presenterà condizioni meteorologiche variabili. Sabato 30 novembre, al mattino, il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge. Nel corso della giornata, si prevede un miglioramento con schiarite in serata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 4 gradi e una massima di 10 gradi. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-orientali, con velocità intorno ai 10 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso, con onde di circa 0,8 metri.

Domenica 1 dicembre, la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità variabile, con alternanza di sole e nubi. Le temperature varieranno tra una minima di 5 gradi e una massima di 9 gradi. I venti proverranno da est con intensità debole, intorno ai 10 chilometri orari. Il mare si manterrà poco mosso, con onde di circa 0,7 metri.

Meteo Messina, che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024

A Messina, sabato 30 novembre, sono previsti un paio di rovesci, con temperature massime di 14 gradi e minime di 11 gradi. I venti soffieranno deboli da sud-est, con velocità intorno ai 10 chilometri orari. Il mare sarà mosso, con onde di circa 1,1 metri.

Domenica 1 dicembre, continueranno i rovesci, con temperature massime di 15 gradi e minime di 12 gradi. I venti proverranno da sud a circa 10 chilometri orari. Il mare sarà mosso, con onde intorno a 1,2 metri.

Meteo Ragusa, che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024

Per Ragusa, sabato 30 novembre, si prevedono condizioni prevalentemente soleggiate, con temperature massime di 15 gradi e minime di 6 gradi. I venti soffieranno deboli da nord-est, con velocità intorno ai 10 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso, con onde di circa 0,8 metri.

Domenica 1 dicembre, il cielo sarà parzialmente soleggiato, con temperature massime di 13 gradi e minime di 6 gradi. I venti proverranno da est a circa 10 chilometri orari. Il mare rimarrà poco mosso, con onde intorno a 0,7 metri.

Meteo Siracusa, che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024

Per Siracusa, sabato 30 novembre, si prevedono condizioni di cielo sereno, con temperature massime di 16 gradi e minime di 7 gradi. I venti soffieranno deboli da est, con velocità intorno ai 10 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso, con onde di circa 0,6 metri.

Domenica 1 dicembre, il cielo sarà prevalentemente soleggiato, con temperature massime di 17 gradi e minime di 6 gradi. I venti proverranno da est a circa 10 chilometri orari. Il mare rimarrà poco mosso, con onde intorno a 0,5 metri.

Meteo Trapani, che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024:

A Trapani, sabato 30 novembre, sono possibili rovesci, con temperature massime di 17 gradi e minime di 12 gradi. I venti soffieranno moderati da sud-est, con velocità intorno ai 20 chilometri orari. Il mare sarà mosso, con onde di circa 1,2 metri.

Domenica 1 dicembre, il cielo sarà nuvoloso, con temperature massime di 16 gradi e minime di 13 gradi. I venti proverranno da sud-est a circa 15 chilometri orari. Il mare sarà mosso, con onde intorno a 1,1 metri.

