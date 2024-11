Meteo Sicilia: le previsioni del fine settimana del 9 e 10 novembre 2024

Le condizioni in tutte le città dell'Isola

Nel fine settimana del 9 e 10 novembre 2024, il meteo in Sicilia sarà interessato da condizioni meteorologiche variabili. L’anticiclone che ha dominato nei giorni precedenti mostrerà segni di indebolimento, permettendo l’ingresso di correnti più fresche dai Balcani.

Questo porterà a un aumento dell’instabilità atmosferica, con possibilità di piogge e rovesci sparsi, specialmente nelle zone interne e settentrionali dell’isola. Le aree costiere meridionali potrebbero invece godere di maggiori schiarite, sebbene non si escludano locali precipitazioni.

SCORRI IN BASSO PER IL METEO DELLA TUA CITTÀ⬇

Meteo Sicilia: le temperature nel weekend

Le temperature subiranno una lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti, mantenendosi comunque su valori miti per il periodo. Le massime oscilleranno tra i 18 e i 22 gradi, mentre le minime si attesteranno tra i 12 e i 16 gradi. Le zone costiere beneficeranno di temperature più elevate, grazie all’influenza mitigatrice del mare, mentre nelle aree interne e collinari si registreranno valori leggermente inferiori.

Mari e venti

Per quanto riguarda mari e venti, si prevede un aumento del moto ondoso, con mari da poco mossi a mossi lungo le coste settentrionali e occidentali. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali, con intensità variabile tra i 10 e i 20 chilometri orari, localmente più forti in prossimità dei rilievi e delle coste esposte. Le condizioni marine potrebbero risultare più favorevoli lungo le coste meridionali, dove i mari saranno generalmente poco mossi e i venti più deboli.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle singole province

Come si presenterà il meteo in Sicilia nelle principali città dell’Isola. Di seguito le previsioni per tutte le province: da Palermo a Trapani, tutti i capoluoghi della Regione.

Meteo Palermo, che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024

Nel fine settimana del 9 e 10 novembre 2024, Palermo sarà interessata da condizioni meteorologiche variabili. Sabato 9 novembre, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con possibilità di piogge sparse durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 16 gradi e una massima di 22 gradi. I venti soffieranno deboli dai quadranti sud-orientali, con velocità comprese tra 10 e 15 chilometri orari. Il mare si presenterà poco mosso, con onde di altezza inferiore a un metro.

Domenica 10 novembre, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli parzialmente nuvolosi e assenza di precipitazioni significative. Le temperature rimarranno stabili, con valori minimi intorno ai 16 gradi e massimi fino a 22 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti da sud-est, con velocità tra 10 e 15 chilometri orari. Il mare resterà poco mosso, ideale per le attività marittime.

Meteo Catania, che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024

A Catania, il weekend del 9 e 10 novembre 2024 sarà caratterizzato da una maggiore instabilità. Sabato 9 novembre, il cielo sarà coperto con piogge diffuse, localmente intense, soprattutto nelle ore pomeridiane. Le temperature varieranno tra una minima di 17 gradi e una massima di 21 gradi. I venti soffieranno moderati da est, con velocità tra 15 e 20 chilometri orari. Il mare sarà mosso, con onde che potranno raggiungere un’altezza di un metro e mezzo.

Domenica 10 novembre, le condizioni meteorologiche rimarranno instabili, con piogge sparse e possibili temporali durante la giornata. Le temperature si manterranno tra i 17 e i 21 gradi. I venti continueranno a soffiare da est con intensità moderata, tra 15 e 20 chilometri orari. Il mare resterà mosso, sconsigliando le attività nautiche.

Meteo Agrigento, che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024

Ad Agrigento, il fine settimana del 9 e 10 novembre 2024 presenterà condizioni meteorologiche variabili. Sabato 9 novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con possibilità di piogge isolate nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 15 gradi e una massima di 21 gradi. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali, con velocità tra 10 e 15 chilometri orari. Il mare si presenterà poco mosso, con onde di altezza inferiore a un metro.

Domenica 10 novembre, si prevede un miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Le temperature rimarranno stabili, con minime intorno ai 15 gradi e massime fino a 21 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti da sud-est, con velocità tra 10 e 15 chilometri orari. Il mare resterà poco mosso, ideale per le attività marittime.

Meteo Caltanissetta, che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024

l weekend del 9 e 10 novembre 2024 a Caltanissetta sarà caratterizzato da tempo variabile. Sabato 9 novembre, il cielo sarà nuvoloso con possibili piogge isolate durante la giornata. Le temperature saranno comprese tra una minima di 14 gradi e una massima di 20 gradi. I venti soffieranno deboli dai quadranti sud-orientali, con velocità intorno ai 10 chilometri orari. Non essendo una provincia costiera, non ci saranno condizioni marittime rilevanti.

Domenica 10 novembre, le condizioni atmosferiche miglioreranno leggermente, con cieli parzialmente nuvolosi e bassa probabilità di pioggia. Le temperature resteranno stabili, con minime intorno ai 14 gradi e massime fino a 20 gradi. I venti continueranno a essere deboli e provenienti da sud-est, favorendo un clima tranquillo.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle altre province

Meteo Enna, che tempo farà che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024

Nel weekend del 9 e 10 novembre 2024, Enna avrà un clima variabile. Sabato 9 novembre, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge sparse, in particolare nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno fresche, con minime intorno ai 13 gradi e massime che non supereranno i 18 gradi. I venti saranno deboli e proverranno da sud-est, con velocità intorno ai 10 chilometri orari. Essendo una zona interna, non ci sono condizioni marittime da considerare.

Domenica 10 novembre, si prevede un miglioramento con cieli parzialmente nuvolosi e probabilmente senza piogge. Le temperature resteranno in linea con il giorno precedente, con minime di 13 gradi e massime fino a 18 gradi. I venti rimarranno deboli e provenienti da sud-est, mantenendo un clima mite e stabile.

Meteo Messina, che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024

A Messina, il weekend del 9 e 10 novembre 2024 sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili. Sabato 9 novembre, il cielo sarà molto nuvoloso con piogge diffuse, localmente intense, soprattutto nelle ore pomeridiane. Le temperature varieranno tra una minima di 18 gradi e una massima di 22 gradi. I venti soffieranno moderati da sud-est, con velocità tra 15 e 20 chilometri orari. Il mare sarà mosso, con onde che potranno raggiungere un’altezza di un metro e mezzo.

Domenica 10 novembre, le condizioni meteorologiche rimarranno instabili, con piogge sparse e possibili temporali durante la giornata. Le temperature si manterranno tra i 18 e i 22 gradi. I venti continueranno a soffiare da sud-est con intensità moderata, tra 15 e 20 chilometri orari. Il mare resterà mosso, sconsigliando le attività nautiche.

Meteo Ragusa, che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024

A Ragusa, il fine settimana del 9 e 10 novembre 2024 presenterà condizioni meteorologiche variabili. Sabato 9 novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con possibilità di piogge isolate nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 14 gradi e una massima di 20 gradi. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali, con velocità tra 10 e 15 chilometri orari. Il mare si presenterà poco mosso, con onde di altezza inferiore a un metro.

Domenica 10 novembre, le condizioni meteorologiche a Ragusa saranno più stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi e senza precipitazioni previste. Le temperature rimarranno simili, con minime intorno ai 14 gradi e massime fino a 20 gradi. I venti continueranno a soffiare deboli da sud-est, con velocità tra 10 e 15 chilometri orari. Il mare resterà poco mosso, rendendo favorevoli le attività marittime.

Meteo Siracusa, che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024

A Siracusa, il fine settimana del 9 e 10 novembre 2024 presenterà condizioni meteorologiche variabili. Sabato 9 novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con possibilità di piogge isolate nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 16 gradi e una massima di 21 gradi. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali, con velocità tra 10 e 15 chilometri orari. Il mare si presenterà poco mosso, con onde di altezza inferiore a un metro.

Domenica 10 novembre, si prevede un miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Le temperature rimarranno stabili, con minime intorno ai 16 gradi e massime fino a 21 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti da sud-est, con velocità tra 10 e 15 chilometri orari. Il mare resterà poco mosso, ideale per le attività marittime.

Meteo Trapani, che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024:

A Trapani, il weekend del 9 e 10 novembre 2024 sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. Sabato 9 novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con possibilità di piogge isolate nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 16 gradi e una massima di 22 gradi. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali, con velocità tra 10 e 15 chilometri orari. Il mare si presenterà poco mosso, con onde di altezza inferiore a un metro.

Domenica 10 novembre, si prevede un miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Le temperature rimarranno stabili, con minime intorno ai 16 gradi e massime fino a 22 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti da sud-est, con velocità tra 10 e 15 chilometri orari. Il mare resterà poco mosso, ideale per le attività marittime.

LE CONDIZIONI METEO DELLA SETTIMANA IN SICILIA E IN ITALIA: VISITA LA SEZIONE