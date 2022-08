Meteo Sicilia, weekend di caldo e temporali improvvisi: previsioni

Ancora instabilità sull'Isola

1' DI LETTURA

Si rinnovano condizioni di instabilità tra Campania, Calabria e Sicilia con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità, a dirlo sono gli esperti di 3Bmeteo in vista della fine di una settimana particolarmente instabile. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 4150 metri. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

In Sicilia non sono esclusi nelle prossime ore improvvisi temporali, come è già successo nelle aree più interne, ma anche nlle zone del Messinese e, nella giornata di ieri, a Noto, nel Siracusano. Una situazione che più generalmente coinvolge tutto il Sud Italia: “Instabilità tra Campania, Calabria e Sicilia per effetto di una circolazione depressionaria attiva tra l’Adriatico e i Balcani, associata all’afflusso di correnti più fresche e umide in quota dai quadranti settentrionali”, spiegano.