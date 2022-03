Meteo, sole in questi giorni ma all’orizzonte c’è la pioggia

In Sicilia week-end di pioggia

ROMA – Torna l’alta pressione sull’Italia, portando da Nord a Sud tempo in prevalenza soleggiato per alcuni giorni, anche se in Sicilia si annuncia un week-end di pioggia. È quanto prevede Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it. che lancia anche un allarme siccità: in alcune aree del nord dove non piove o nevica da 90 giorni.

Le previsioni

Dall’8 dicembre sul Piemonte non si vedono piogge o nevicate degne di questo nome e anche a Milano si sono registrati solo 7 giorni di pioggia in tutto l’inverno meteorologico ed è stato osservato un periodo completamente asciutto di ben 39 giorni consecutivi. Non va meglio in Emilia-Romagna che ha vissuto l’inverno più secco dal 2013 con precipitazioni ridotte del 55%. Risultato: il bacino del fiume Po ha registrato, e tuttora presenta, portate inferiori del 50-60%. Nel Weekend, si prevedono piogge su Sardegna e Sicilia, qualche nevicata sulle Alpi occidentali.