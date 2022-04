Meteo, tornano le piogge su più di mezza Italia: le previsioni

Ecco il dettaglio della situazione meteorologica

ROMA – Tornano le piogge, abbondanti su più di mezza Italia, in spostamento dalla Sardegna verso il Centro-Sud. Tra giovedì e venerdì prevarranno le schiarite. Anche questa perturbazione eviterà il nord dove le recenti precipitazioni non hanno scalfito la crisi idrica. Il weekend delle Palme, il dato è da confermare, potrebbe essere più instabile, con un passaggio veloce perturbato tra nord-est e fascia adriatica. Al momento sembra che il fattore dominante del weekend possa essere il vento. Dopo questo veloce passaggio, da martedì 12 Aprile le correnti si disporranno da Sud, con venti di Scirocco a tratti tesi sul Tirreno. Oltre al vento caldo del nord Africa avremo un campo di alta pressione e un bel soleggiamento.

La prossima settimana sarà quella del cambio di stagione definitivo: le massime toccheranno diffusamente i 20-25 gradi e si toccheranno anche i 30 in area del Sud, secondo il quadro fornito dagli esperti di www.iLMeteo.it con il meteorologo Lorenzo Tedici.

Nel dettaglio: – Mercoledì 6. Al Nord: soleggiato, nubi in arrivo sull’Emilia Romagna e in Liguria. Al Centro: peggiora dalla Sardegna verso il resto delle regioni con piogge copiose. Al Sud: dapprima soleggiato ovunque, poi peggiora sui settori peninsulari con piogge sparse. – Giovedì 7. Al Nord: soleggiato salvo nubi in Valle d’Aosta. Al Centro: miglioramento con ampie schiarite. Al Sud: piogge sparse, localmente intense sul Basso Tirreno. – Venerdì 8. Al Nord: soleggiato salvo addensamenti in Valle d’Aosta e sulle Alpi di confine, locali temporali in spostamento dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato. Tendenza. Nuovo rapido impulso instabile in arrivo sabato dalla Germania