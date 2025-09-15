 Mette a segno diverse rapine, arrestato un 38enne a Catania
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Mette a segno diverse rapine, arrestato un 38enne a Catania

1 min di lettura

Mette a segno diverse rapine, arrestato un 38enne a Catania

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI