“Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio” parla l’accoltellatore di Milano

Fortunatamente il ferito è fuori pericolo

“Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”: è quanto ha detto il 22enne Lamin Saidilly alle forze dell’ordine che lo hanno fermato sabato dopo che ha accoltellato il 55enne Gerardo P., che non conosceva, in un bar di Milano.

Nei capi di imputazione di legge “con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase”, ha aggredito la vittima “dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti” alla testa, al collo, al torace e all’addome.

Il pm ha inviato la richiesta di convalida dell’arresto al gip per tentato omicidio ritenendo sussistenti il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.

Fortunatamente sono in miglioramento le condizioni del ferito, attualmente ricoverato all’ospedale Niguarda. Il 51enne è stato sottoposto a più operazioni sabato sera e mattina e attualmente è in terapia intensiva post intervento, ma è stato dichiarato fuori pericolo. Resta in prognosi riservata ma non dovrebbe avere particolari conseguenze e la sua degenza in ospedale non sarà lunga.

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