Migranti, sono oltre mille a Porto Empedocle, via ai trasferimenti

La polizia procede a ritmi serrati per l'identificazione

PALERMO – Sono 1.104 i migranti presenti nella temporanea area di transito, deputata alla pre-identificazione, di Porto Empedocle (Agrigento). Nella tensostruttura allestita nell’area finale del porto, non attrezzata per questi numeri, la polizia sta procedendo a ritmi serrati, raggiungendo numeri record, per pre-identificazioni e fotosegnalamenti, consentendo un rapido trasferimento delle persone ed evitando che restino sotto il sole.

Fra poco partiranno, infatti, con gli autobus della polizia, alla volta di Catania e Messina altri 150 migranti. Ieri, nell’area di Porto Empedocle sono sbarcati anche i 60 nordafricani soccorsi dalla nave Astral della ong spagnola Open Arms, che sono stati già compromessi ad Augusta, ei 369 (fra cui 27 donne, 67 minori non accompagnati e 4 accompagnati) salvati, in più interventi, dalla Ocean Viking.

Per fronteggiare l’emergenza creatasi anche a Porto Empedocle i dirigenti della Questura di Agrigento sono rientrati o hanno rinviato ferie e riposi.