Si trova ricoverata in ospedale in prognosi riservata

MILANO – Una donna di 30 anni è stata accoltellata nella serata di ieri, lunedì 2 settembre, tra le vie di Milano. I carabinieri, arrivati sul posto insieme ai sanitari del 118, stanno cercando il responsabile.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 19 in viale Monza, all’angolo con via dei Transiti. A notare la donna ferita alla gola e all’addome sono stati i carabinieri che passavano di lì.

La vittima è rimasta coinvolta in una rissa che ha coinvolto cinque persone. La dinamica di quanto accaduto è ancora poco chiara. Gli investigatori sono a lavoro per ricostruirla. Al momento nessuno è stato fermato o arrestato.

La ferita, dopo le prime cure sul posto è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Niguarda dove è ricoverata in prognosi riservata ed è stabile. Non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell’intera vicenda.