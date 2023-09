Il poliziotto si è lanciato dalla stessa finestra del fuggitivo

1' DI LETTURA

MILANO – Un detenuto è evaso nelle prime ore di stamani lanciandosi da una finestra, al secondo piano, dell’ospedale San Paolo di Milano, e un poliziotto che si è buttato dietro di lui nel tentativo di fermarlo è adesso ricoverato in coma ed è stato operato.

Lo riferisce Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato Spp. Mordjane Nazim, detenuto di origine marocchina, era stato ricoverato d’urgenza ieri sera al pronto soccorso in un reparto ordinario, non quello destinato ai carcerati, dopo essere rimasto ferito in una lite con alcuni compagni di detenzione.