Dopo il colpo di pistola il ricovero d'urgenza in ospedale

MILANO – Gli agenti della polizia di Stato di Milano hanno tratto in arresto ai domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 46enne. Per lui l’accusa è di lesioni personali pluriaggravate e porto abusivo in luogo aperto al pubblico di arma comune da sparo.

L’uomo, infatti, avrebbe estratto una pistola e sparato, ferendolo ad un gamba, al fratello. L’episodio risale allo scorso 4 maggio. Il 46enne ha litigato con il fratello, un 32enne, la discussione è culminata con la sparatoria, con il più piccolo che è stato ferito alla coscia sinistra ed è stato costretto alle cure d’urgenza all’ospedale San Carlo di Milano.

All’ospedale gli è stata riscontrata la frattura del femore. È stato poi sottoposto a un intervento chirurgico ed è rimasto ricoverato per oltre quaranta giorni.

Gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto e tramite l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e l’ascolto di persone informate sui fatti sono riusciti a risalire al 42enne che prima di sparare al fratello aveva aggredito la madre.