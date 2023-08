Milano, sommerso dalle multe per uno scooter che gli fu rubato nel 2022

Il caso di un 83enne invalido che si è rivolto al giudice di pace

MILANO – Guido Scigliuzzo, 83 anni, ha un’invalidità del 70 per cento ed era, ad aprile scorso, il destinatario di 24 multe relative a varie infrazioni del codice della strada commesse con uno scooter nel centro di Milano. Oltre però a non poter utilizzare le due ruote per le sue condizioni fisiche, il motorino gli era stato rubato nell’estate del 2022, dal cortile del palazzo dell’hinterland dove abita.

Nei giorni scorsi, nonostante l’intervento di un legale che si è rivolto al giudice di pace, secondo quanto racconta il Corriere della Sera, gli sono arrivate altre dieci sanzioni, relative allo stesso motorino, sempre per infrazioni commesse in centro storico.