Milano, tempesta in arrivo: il Comune chiude le aree verdi

Chiusi per precauzione anche cimiteri e mercati in zone alberate

1' DI LETTURA

MILANO – E’ prevista una forte instabilità meteo per oggi in Lombardia, e il comune di Milano ha vietato l’accesso alle aree verdi non recintate e chiude per precauzione anche i cimiteri e i mercati in zone alberate.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha infatti emanato un’allerta gialla (rischio ordinario) a partire dal pomeriggio di ieri e arancione (rischio moderato) a partire dalle prime ore di questa mattina, venerdì 4 agosto, per rischio temporali. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile resta attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.