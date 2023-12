Milano, uccisa l’ereditiera Fiorenza Rancilio: il figlio fermato per omicidio

Trovata dai domestici con una profonda ferita alla testa

MILANO – Trovata morta l’ereditiera Fiorenza Rancilio, il figlio Guido Pozzolini Gobbi Rancilio fermato per omicidio. La donna, 73 anni, è stata trovata dai domestici in casa con una profonda ferita alla testa, avvolta in una coperta e con alcuni asciugamani a coprirle anche il volto.

Il corpo della ricca ereditiera, appartenente a una notissima famiglia di immobiliaristi milanesi, era disteso nel salotto di casa. In un’altra stanza, seduto a terra in stato catatonico, c’era il figlio di 35 anni. Il delitto è avvenuto nell’appartamento di Fiorenza Rancilio al nono piano di una palazzina in via Crocefisso 6, nel cuore di Milano. Il figlio Guido è ricoverato nel reparto di psichiatria del Policlinico ed è stato fermato per omicidio volontario.