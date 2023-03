Minardo: “Sui rifiuti servono veri poteri per i termovalorizzatori”

Parla l'esponente della Lega

1' DI LETTURA

PALERMO – “Schifani commissario straordinario per l’emergenza rifiuti? Sarebbe una cosa ottima ma non deve essere una medaglia di cartone”. Così Nino Minardo (Lega), presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati a proposito delle indiscrezioni sull’interlocuzione con il governo nazionale per arrivare alla nomina del Presidente della Regione a Commissario per l’emergenza rifiuti.

“Gli ultimi governatori – continua Minardo – sono stati quasi tutti commissari dimezzati, senza reali poteri per esprimere una svolta all’emergenza. Se il commissariamento deve essere di questo genere allora è meglio non perdere tempo, il presidente Schifani ha bisogno di un ruolo con poteri veri che gli consentano di realizzare questi benedetti termovalorizzatori”.

Per Minardo: “sulla concretezza e sui risultati si misurerà la credibilità del governo siciliano e della maggioranza. La Sicilia non si può permettere altre chiacchiere e pastoie burocratiche”.