Misterbianco, al via la 21ma edizione del Salone Nautico del Mediterraneo

Tutto pronto per la 21^edizione di Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo, che si terrà dal 9 al 12 marzo 2023 presso il Centro Fieristico Sicilia Fiera a Misterbianco, raddoppiando l’area espositiva a terra.

Dopo, infatti, quella di Dusseldorf a livello europeo e quella di Genova in Italia, Nauta rappresenterà un’occasione di rilancio per la nautica da diporto per la Sicilia, per il sud Italia e per la fascia del Mediterraneo.

“La nautica è uno dei settori più importanti della nostra regione e rappresenta naturalmente un fattore di sviluppo del nostro territorio – commenta Alessandro Lanzafame, organizzatore della manifestazione e direttore di Eurofiere – E’ uno dei segmenti più dinamici dell’economia che, negli ultimi anni, ha fatto registrare una crescita e una maggiore attenzione verso la qualità. Alla luce dei numeri importanti raggiunti nelle precedenti edizioni, Nauta rappresenta ormai un punto di riferimento per la filiera del settore al Sud e offrirà al grande pubblico e agli espositori appassionati, una formula innovativa che vedrà ampliare e migliorare l’area espositiva grazie ad una location nuova, accogliente, sicura e idonea a manifestazioni di questo tipo”.

L’evento, patrocinato da Confindustria Nautica, vedrà la presenza di cantieri di livello nazionale. Testimonial di Nauta 2023 sarà Sergio Davì, skipper professionista e gommonauta esperto di navigazione oceanica. “Sono contento di partecipare a questa edizione di Nauta e di poter raccontare la mia esperienza e le imprese che ho svolto nel corso degli anni”, dichiara Sergio Davì.

Tra le tante novità, la collaborazione con l’assessorato Regionale al turismo grazie al progetto See Sicily “Benvenuti nella Terra dove la Vacanza non finisce mai”. “Si tratta di una occasione – dichiara l’Assessore Regionale del Turismo On. Elvira Amata – che concorre significativamente a rafforzare il segmento del Turismo nautico, segmento che negli ultimi anni ha assunto sempre maggiore rilevanza mostrando forti segnali di crescita confermati dal costante incremento del numero di imprese registrato in Sicilia all’interno della filiera nautica. Un potenziale di grande impatto che costituisce oggi una considerevole risorsa da utilizzare sempre più nell’ambito delle azioni che si intendono definire nel quadro degli interventi da adottare”. “Sarò presente, nella qualità di Assessore Regionale del Turismo – afferma l’Assessore Amata – all’iniziativa già programmata a conferma della valenza riconosciuta al segmento in termini di valore aggiunto che lo stesso rappresenta nell’ottica di implementare in modo più integrato l’offerta turistica regionale”.

Fitto il programma di eventi con grande spazio alla cantieristica, ai concessionari e in generale al mondo delle attività acquatiche inclusa la pesca sportiva e non. Tra gli appuntamenti, sabato 11 marzo alle ore 11.30, la tavola rotonda dal titolo “Nautica risorsa del Paese, scommessa del Mezzogiorno” con la partecipazione di Nello Musumeci (Ministro delle politiche del mare), Elvira Amata (Assessore Regione Siciliana al Turismo), Elena Pagana (Assessore al Territorio e Ambiente), Piero Formenti (Vice Presidente Confindustria Nautica), Francesco Di Sarcina (Presidente dell’Autorità di sistema portuale Sicilia orientale), Roberto Neglia, Responsabile Rapporti istituzionali Confindustria Nautica.