Misterbianco, Spampinato scioglie la riserva: resta presidente a Catania

Il sindaco Marco Corsaro fa il punto su una vicenda complicata

CATANIA – Maria Grazia Spampinato ha deciso: rimarrà alla presidenza del Terzo Municipio. La rinuncia al seggio nel consiglio comunale di Misterbianco, dopo il tira e molla degli scorsi giorni, è arrivata.

Scritta, dunque, la parola che mette fine all’ingorgo istituzionale che ha provocato non pochi sussulti nel centrodestra etneo. È il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, a rendere nota la decisione dell’esponente della nuova Dc di Salvatore Cuffaro.

“Il presidente del consiglio Lorenzo Ceglie – fa sapere – mi ha informato di aver ricevuto, nella serata di venerdì, la pec che ci comunica l’avvenuta rinuncia alla carica di consigliere comunale da parte di Maria Spampinato, una scelta dettata dalla volontà di proseguire nell’impegno da presidente del III Municipio della città di Catania. La rinuncia sarà formalizzata in consiglio”.

Corsaro rivela, inoltra, di aver osservato soltanto da spettatore una vicenda che, in un modo o nell’altro, ha riguardato gli equilibri della sua maggioranza. “Si è trattato di una vicenda dove rilevavano le valutazioni dell’interessata ed eventuali valutazioni interne ai partiti della nostra maggioranza su cui, da sindaco, ho ritenuto naturale e giusto non intervenire” ha spiegato.

E conclude: “Colgo l’occasione per augurare buon lavoro alla presidente Spampinato, ringraziandola per il contributo offerto nel 2021, e fare i migliori auguri alla dott.ssa Lucrezia Patti che presto si insedierà in aula”.