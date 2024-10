Modena-Palermo, in 4 assenti: i convocati di Dionisi

La lista dei calciatori scelti dal tecnico dei rosanero

Il Palermo torna in campo dopo la sosta per le nazionali e riprende il suo cammino in Serie B dalla gara allo stadio “Braglia” di Modena. I rosanero sono reduci dalla sconfitta casalinga dell’ultimo turno arrivata per mano della Salernitana.

Il sito ufficiale del club di viale del Fante ha reso noti i calciatori convocati dal tecnico Alessio Dionisi per il match in programma sabato 19 ottobre alle ore 15.00. Non saranno disponibili per l’incontro con i Canarini Lucioni e Pierozzi, alle prese con i recuperi dai rispettivi infortuni.

Assenti anche Patryk Peda (sovraccarico muscolare) e Dario Saric (infiammazione al piede), reduci dalle convocazioni con le rispettive nazionali.

Modena-Palermo, i convocati di Dionisi

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro il Modena in programma domani:

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu