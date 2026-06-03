L’evento in programma giovedì 4 giugno, alle ore 10

Per due giorni Mondello si trasformerà in un grande punto d’incontro tra giovani e imprese. L’obiettivo è semplice ma concreto: offrire a ragazze e ragazzi di Palermo la possibilità di sostenere colloqui direttamente con le aziende, conoscere nuove opportunità professionali e avvicinarsi al mondo del lavoro senza intermediari.

L’iniziativa, dedicata in particolare ai settori dello sport e del turismo, punta a creare un collegamento diretto tra chi cerca un impiego e le realtà produttive che hanno bisogno di nuove figure professionali.

A Mondello due giornate dedicate al lavoro

L’evento prenderà il via giovedì 4 giugno, alle ore 10 nell’area pedonale di Mondello. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Palermo in collaborazione con l’Assessorato allo Sport, Sviluppo Lavoro Italia e il Centro per l’Impiego della Regione Siciliana.

Nel corso delle due giornate saranno organizzati colloqui conoscitivi, attività di recruiting e momenti dedicati all’orientamento professionale, offrendo ai partecipanti la possibilità di entrare in contatto diretto con le aziende presenti.

Colloqui, orientamento e opportunità concrete

L’obiettivo dell’iniziativa è favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, creando uno spazio aperto in cui i giovani possano confrontarsi direttamente con i responsabili delle selezioni. Un’occasione che punta a ridurre le distanze tra imprese e candidati, consentendo ai partecipanti di presentarsi personalmente e conoscere da vicino le opportunità disponibili.

Ferrandelli: “Un ponte diretto tra giovani e aziende”

“Questa due giorni – dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili Fabrizio Ferrandelli – sarà dedicata a tutti i giovani palermitani che vorranno accedere direttamente al mercato del lavoro, sostenendo colloqui con aziende che operano soprattutto nei comparti dello sport e del turismo.

Si tratta di un’occasione concreta per disintermediare l’offerta dalla domanda di lavoro, favorendo un incontro diretto, trasparente ed efficace tra imprese e candidati”. L’assessore sottolinea come il progetto sia stato pensato per offrire strumenti concreti a chi cerca un’occupazione.

“Attraverso iniziative mirate di reclutamento in piazza vogliamo creare opportunità reali, abbattendo distanze e ostacoli che spesso separano i giovani dal mondo del lavoro”.

Non solo lavoro: spazio anche a formazione e futuro

Le due giornate non saranno dedicate esclusivamente ai colloqui professionali. “Invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze della città a partecipare – prosegue Ferrandelli – perché saranno due giornate caratterizzate non solo da colloqui e opportunità occupazionali, ma anche da momenti di divertimento, formazione e preparazione al futuro”.

Secondo l’assessore, il coinvolgimento di istituzioni, imprese e servizi per il lavoro rappresenta un elemento fondamentale per costruire percorsi di crescita professionale efficaci. “Crediamo che investire sui giovani significhi costruire percorsi concreti di crescita personale e professionale, mettendo in rete istituzioni, imprese e servizi per il lavoro”.

Un’iniziativa per favorire l’occupazione giovanile

L’evento rientra nelle attività promosse per sostenere l’occupazione giovanile e rafforzare il collegamento tra le competenze presenti sul territorio e le esigenze delle aziende. Un appuntamento che punta a trasformare una semplice giornata in piazza in una concreta occasione di incontro, crescita e inserimento nel mondo del lavoro per tanti giovani palermitani.