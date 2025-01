Mondo Convenienza assume: candidatura e requisiti

Mondo Convenienza porta avanti il progetto "Dolce Casa", cerca personale da inserire come consulenti

Mondo Convenienza, azienda italiana specializzata nella vendita di arredamenti per la casa, assume personale appassionato di arredamento per la figura di Consulenti d’Arredo per il progetto “Dolce Casa“.

Le selezioni per il nuovo personale sono aperte in varie regioni italiane, comprese le Isole, nello specifico: Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Sicilia e Sardegna.

Requisiti per la candidatura

Il consulente d’arredo Mondo Convenienza si occupa di ascoltare le esigenze dei clienti, progettare soluzioni personalizzate e di guidare il cliente nella scelta dei prodotti più adatti alle proprie esigenze. Per svolgere questo ruolo, è fondamentale avere una passione per l’arredamento, un’ottima capacità di comunicazione e una grande attenzione ai dettagli.

Contratto e condizioni di lavoro

Mondo Convenienza offre al nuovo personale un contratto a tempo determinato e pieno al IV livello del CCNL Commercio; oltre ad un percorso formativo fuori regione, completamente retribuito, per favorire la crescita professionale. Saranno messi a disposizione del personale anche corsi di aggiornamento costanti per sviluppare le varie competenze personali.

L’azienda offre anche un pacchetto di benefit: auto aziendale, rimborso benzina e spese autostradali, oltre a incentivi legati alle performance.

Come candidarsi

Per inoltrare la propria candidatura per consulenti di arredamento basta visitare la pagina ufficiale e selezionare il profilo interessato e seguire il procedimento. Inoltre sul sito sono aperte altre opportunità lavorative all’interno dell’azienda.

