Il sindaco: "Quando viene a mancare una bambina, viene colpita l'intera comunità"

Una bambina di tre anni ha perso la vita a Platì, in provincia di Reggio Calabria, dopo essere stata investita accidentalmente dall’auto guidata dalla madre durante una retromarcia.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Una fatalità che ha lasciato sotto shock familiari, amici e residenti del piccolo centro della Locride.

Bambina investita dalla mamma, la ricostruzione

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la bambina sarebbe stata colpita dal veicolo mentre la madre stava effettuando una manovra in retromarcia.

L’allarme è stato immediato e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate dalla piccola si sono rivelate fatali.

La notizia si è diffusa rapidamente in paese, generando profonda commozione tra quanti conoscevano la famiglia.

Gli accertamenti dei carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

La Procura della Repubblica di Locri è stata immediatamente informata dei fatti e ha seguito gli sviluppi delle verifiche svolte dagli investigatori.

Dagli accertamenti eseguiti dai militari non sarebbero emersi elementi diversi da quelli riconducibili a un tragico incidente. Le prime risultanze confermerebbero infatti la natura accidentale dell’investimento avvenuto durante la manovra del veicolo.

Il dolore di un’intera comunità

La morte della bambina ha colpito profondamente non soltanto la famiglia, ma anche l’intera comunità di Platì.

In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza e cordoglio rivolti ai genitori della piccola, travolti da una perdita che ha lasciato tutti senza parole.

Anche il sindaco Giovanni Sarica ha voluto esprimere pubblicamente il proprio dolore attraverso un messaggio condiviso sui social.

Il cordoglio del sindaco

“Ci sono notizie – ha scritto – che spezzano il cuore e davanti alle quali le parole sembrano non bastare. Platì si stringe con profonda commozione attorno alla famiglia. Quando viene a mancare una bambina, viene colpita l’intera comunità. Si spegne un sorriso, un sogno, una vita che aveva ancora tanto da donare e da vivere. È una ferita che lascia sgomenti e che ci unisce nel dolore”.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA