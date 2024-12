I funerali martedì

PALERMO – Morta a Palermo Eliana Calandra, già direttrice del Museo Pitré e dirigente dell’Archivio storico e del Sistema Bibliotecario cittadino.

“Una grande donna”

“Ci ha lasciati questa mattina – si legge sulla pagina Facebook dell’Area della Cultura del Comune di Palermo -. Una grande donna che ha dedicato la sua vita alla Cultura, ma anche mamma e nonna presente e dedita alla sua famiglia”.

Il cordoglio dei sindacati

“La morte di Eliana Calandra, per anni dirigente del comune di Palermo, direttrice del museo Pitrè e della biblioteca di Casa Professa e responsabile dell’Archivio storico comunale, è una gravissima e dolorosa perdita per la città e per il mondo della cultura”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca, Nicolò Scaglione e Gianluca Colombino del sindacato Cisal e della federazione Csa.

“Una scomparsa – aggiungono – che suscita profonda tristezza e priva i palermitani di un punto di riferimento. Alla famiglia la vicinanza della Cisal e della federazione di comparto Csa”.

Orlando: “Grande dolore”

“Eliana Calandra ci lascia con grande dolore – scrive su X l’ex sindaco Leoluca Orlando – memoria e apprezzamento di grande professionalità e sensibilità civica. Con illuminata direzione ha guidato Biblioteca, Archivio Storico comunale e Museo Pitrè, a conferma del contributo negli anni di rinascita culturale di Palermo”.

L’ultimo addio a Eliana Calandra

I funerali di Eliana Calandra saranno celebrati alle 10:30 di martedì 24 dicembre, presso la Chiesa del Cimitero di Sant’Orsola. La camera ardente è stata allestita all’interno del Policlinico di Palermo e resterà aperta fino a domani mattina, lunedì 23 dicembre.