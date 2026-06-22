Un bambino di 10 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì 22 giugno lungo una strada provinciale dell’Avellinese. La tragedia si è verificata nel tratto che collega i comuni di Moschiano e Lauro.
Secondo una prima ricostruzione, il minore si trovava alla guida di una moto minicross quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Jeep che percorreva la stessa arteria stradale.
Lo schianto in prossimità di una curva
L’impatto è avvenuto all’altezza di un tornante ed è stato particolarmente violento. A seguito della collisione il bambino, che indossava regolarmente il casco protettivo, è stato scaraventato a diversi metri di distanza dal punto dello scontro.
I primi a intervenire sono stati gli occupanti del fuoristrada e il padre della vittima, che si trovava poco avanti alla guida della propria automobile.
Avellino, morto bambino di 10 anni: inutili i soccorsi
Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il piccolo. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nella zona con l’obiettivo di trasferire il bambino all’Ospedale San Giuseppe Moscati.
Nonostante i tentativi dei soccorritori e la mobilitazione dei mezzi di emergenza, per la vittima non c’è stato nulla da fare.
TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA