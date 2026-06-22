 Avellino, minimoto contro Jeep: morto bambino di 10 anni
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Bambino di 10 anni su minimoto muore dopo lo scontro con una Jeep

Bambino di 10 anni morto Avellino
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Inutile l'intervento dell'elisoccorso giunto sul luogo dell'incidente
AVELLINO
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1 min di lettura

Un bambino di 10 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì 22 giugno lungo una strada provinciale dell’Avellinese. La tragedia si è verificata nel tratto che collega i comuni di Moschiano e Lauro.

Secondo una prima ricostruzione, il minore si trovava alla guida di una moto minicross quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Jeep che percorreva la stessa arteria stradale.

Lo schianto in prossimità di una curva

L’impatto è avvenuto all’altezza di un tornante ed è stato particolarmente violento. A seguito della collisione il bambino, che indossava regolarmente il casco protettivo, è stato scaraventato a diversi metri di distanza dal punto dello scontro.

I primi a intervenire sono stati gli occupanti del fuoristrada e il padre della vittima, che si trovava poco avanti alla guida della propria automobile.

Avellino, morto bambino di 10 anni: inutili i soccorsi

Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il piccolo. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nella zona con l’obiettivo di trasferire il bambino all’Ospedale San Giuseppe Moscati.

Nonostante i tentativi dei soccorritori e la mobilitazione dei mezzi di emergenza, per la vittima non c’è stato nulla da fare.
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