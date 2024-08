Morto Romano Pietro Alagna, presidente delle cantine Pellegrino

Aveva 96 anni

MARSALA – Si è spento, a 96 anni, Pietro Alagna, presidente onorario delle Cantine Pellegrino di Marsala e figura di spicco dell’enologia italiana. Ne dà notizia l’azienda vinicola. Nato il 21 aprile 1928 a Marsala, Alagna ha iniziato il suo viaggio nel mondo del vino fin da giovane. La sua carriera è stata costellata di riconoscimenti, grazie alla capacità di coniugare tradizione e innovazione.

E’ stato un pioniere nel settore, contribuendo a lanciare e a valorizzare la più grande area vitivinicola del Mediterraneo, nell’ovest della Sicilia, portando alla ribalta i terroir meno conosciuti e sostenendo pratiche di agricoltura sostenibile e responsabile.

Oltre alla sua carriera professionale, Alagna era una figura amata e rispettata anche fra gli appassionati di storia, arte, cultura. Gli eredi Whitaker gli affidarono l’archivio Ingham-Withaker, oggi custodito nelle Cantine Pellegrino a Marsala. È stato anche un mecenate, contribuendo al recupero della Nave Punica scoperta dall’archeologa Miss Honor Forst, per il quale ricevette un’onorificenza dalla Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Non da meno fu il suo impegno nel sociale. Il suo amore per Pantelleria lo ha portato a tutelare l’isola e a creare condizioni favorevoli al suo sviluppo economico.

“Mio padre ha dedicato la sua vita all’arte e al vino, lasciando un’impronta indelebile in entrambi i settori. La sua passione per la bellezza e il suo impegno per la qualità saranno per sempre un faro per tutti noi. Il suo ricordo continuerà a essere vivo nelle opere che ha sostenuto”, dice Paola Alagna.

“Romano Pietro Alagna non è stato solo un uomo di spessore imprenditoriale, ma anche grande di umanità – afferma Benedetto Renda, presidente delle Cantine Pellegrino -. La sua influenza e il suo entusiasmo continueranno a ispirare le persone che ha conosciuto. La sua assenza lascerà un vuoto incolmabile nel nostro cuore e nella comunità del vino”.

Le esequie si svolgeranno martedì 27 agosto, alle 17.30, nella Chiesa Madre di Marsala. In ricordo di Romano Pietro Alagna, la famiglia e la comunità del vino invitano tutti a sollevare un calice in onore di un uomo che ha lasciato un’impronta duratura nel cuore della cultura vinicola.

“Ci ha lasciato Pietro Alagna, un pezzo di storia del vino e del marsala. Il suo contributo alla crescita dell’enologia siciliana è stata quantitativamente e qualitativamente importante. Come viticoltore

e produttore di vini e come segretario della DC lo ringrazio e lo ricordo con tanto affetto e stima – ha dichiarato il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro -“.