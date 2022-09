Mosca annuncia: sta iniziando “la grande tempesta globale”

Proprio ieri il premier ucraino Zelensky ha detto: “La Russia si prepara a sferrare l’attacco decisivo”

Sta iniziando una “grande tempesta globale” derivante dalle azioni dell’Occidente, ad affermarlo, secondo quanto riporta l’agenzia Tass è il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov che poi ha aggiunto che la Russia “sarà in grado di preservare la macrostabilità in mezzo a questa tempesta”.

Contemporaneamente, il vice premier russo con delega per l’energia Alexander Novak ha sostenuto che il blocco di Nord Stream è dovuto unicamente alle sanzioni europee che hanno impedito le adeguate riparazioni violando i contratti e non ha escluso ulteriori aumenti del prezzo del gas in Europa che potrebbe toccare “livelli record”.

Proprio ieri il premier ucraino Zelensky ha detto: “La Russia si prepara a sferrare l’attacco decisivo” grazie al suo potere energetico.

Stamattina la Borsa di Milano apre in forte calo e in futures sull’Europa sono in rosso.

I future Ttf, punto di riferimento del gas in Europa, s’impennano a 275 euro al megawattora in avvio di contrattazioni, con un rialzo del 28% rispetto alla chiusura di 214,7 euro di venerdì.

L’euro riagguanta quota 0,99 sul dollaro, dopo aver ritoccato i minimi dal 2002 a 0,98: la moneta unica scambia ora col biglietto verde a 0,991.