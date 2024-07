Movida a Catania, i controlli in centro e sul lungomare: sanzioni

Le verifiche delle Forze dell'ordine

CATANIA – Controlli sulla movida a Catania: le forze dell’ordine sono state impegnate in un servizio per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nelle zone frequentate da giovani e turisti, soprattutto balneari. A disporre i controlli è stata un’ordinanza del Questore di Catania.

Gli agenti di Polizia e della Polizia locale hanno pattugliato sia la zona del centro storico che le aree con grossa presenza di persone, in particolare in questo periodo piazza Nettuno e dintorni. I controlli sono stati estesi anche lungo tutta la fascia del lungomare di Catania, dove gli agenti della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza hanno pattugliato per tutta la notte.

Controlli sulla movida a Catania: i numeri

Complessivamente, si legge in una nota della Questura, sono state identificate 157 persone di cui 26 con precedenti penali, sono stati controllati 72 veicoli e scoperte 8 violazioni al codice della strada. Due auto sono state sequestrate perché senza assicurazione, e una moto è stata sottoposta a fermo amministrativo perché il conducente era senza casco.

I poliziotti hanno monitorato l’area per contrastare la presenza di eventuali parcheggiatori abusivi, sanzionandone uno. In più, nel corso della serata gli agenti hanno effettuato controlli amministrativi presso gli esercizi commerciali del centro, controllando anche i clienti.

L’azione dei militari dei Carabinieri, con l’impiego di 2 equipaggi della Compagnia di Piazza Dante, uno della Compagnia di Fontanarossa e due Gazzelle del Nucleo Radiomobile di Catania, si è svolta nel quartiere San Cristoforo, Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia, via Vittorio Emanuele e zona Ognina.

Le droghe e la guida in stato di ebrezza

I militari dell’Arma hanno controllato 75 persone e 57 veicoli, emettendo sanzioni per circa 8 mila euro, di cui una per guida senza patente, 3 per uso del cellulare alla guida, 2 per la mancata copertura assicurativa e 2 per assenza della prevista revisione periodica.

I Carabinieri hanno inoltre effettuato 31 controlli con etilometro per prevenire la guida sotto l’effetto di alcool, di cui 1 con esito positivo poiché un conducente è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza. I militari hanno anche eseguito 5 perquisizioni personali alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti ad offendere.

Un giovane 34enne di Gravina di Catania è stato trovato in possesso di un piccolo involucro contenente della marijuana ed è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.