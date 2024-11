MSC Crociere cerca diplomati: requisiti e domande

MSC Crociere, una delle compagnie di crociere più grandi e popolari al mondo, assume personale di bordo e di terra da inserire nei settori della ristorazione, bar, negozi, escursioni, casinò, servizio ospiti, intrattenimento. Principalmente la proposta è rivolta a diplomati, con esperienza, padronanza della lingua inglese e altre lingue straniere e la conoscenza dei principali strumenti informatici. Per lavorare a bordo è importante possedere la certificazione STCW95.

Elenco delle figure ricercate a bordo

SETTORE DECK: Able Seaman / Quarter Master; Carpenter; Environmental Officer; Facilities Director; Fireman; First Deck Officer; HR Director; HR Learning & Development Manager; HR Specialist; Pest Controller; Ordinary Seaman; Second Deck Officer; Upholsterer; Waste Management Lead.

AREA HOTEL: Assistant Spa Manager; Beautician (hair/nail); Beauty Therapist; Butcher; Butler; CDC Outlet; Chefs; Clearance Officer; Cooks; Galley Utility; Guest Service Manager e Supervisor; Hairdresser / Barber; Head Butcher; Head Cleaner; Kitchen Steward; Maitre e Assistant Maitre; People Director; Pizzaiolo; Sommelier; Sushi Master.

SETTORE ENGINE: Chief Carpenter; Chief e First Electrician; First, Second e Third Engineer Officer; Electronic Officer; Engine Storekeeper; First, Second Engineer; Fitter Mechanic; Foreman; LNG Crew Officer Specialist; Plumber; Refrigeration Technician; Second Electro-Technical Officer; Staff Engineer; Upholsterer.

MSC ricerca anche personale di terra

Molte sono anche le figure richieste a terra per la sede di Napoli, i profili richiesti sono: B2C Contact Centre Agent; Business Development Director; Casino VIP Service Consultant; Data Engineer; Digital Technology CRM & Customer Analytics Release Manager; Digital Technology Customer Analytics Data Analyst; Direct Maketing Speciliast; IT Backup & Storage Specialist.

MSC Crociere assume anche: IT Incident and Continuos Improvement Project Manager; IT Incident Manager; IT Infrastructure & Operations PMO; IT Integration Architect; IT Technical Project Manager; IT Transition to Operations Lead; Onboard Finance Procedures & Control Specialist; SAP P2P Functional Specialist; Web Content Trainee.

MSC Crociere ricerca personale di terra anche per la sede di Genova: Architect; Buyer Food; Hotel Operations Analyst; Planning & Controlling Specialist.

Sono aperte anche delle candidature per la sede di Milano: Digitel Experience Speciaist e un Onboard Marketing & Content Management Specialist.

MSC Crociere assume: come candidarsi

Gli interessati alle figure possono candidarsi tramite il seguente link e seguire le indicazioni.

