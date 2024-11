Mussomeli, sequestro di persona e riscatto da 500mila dollari: un arresto

L'indagine dalla Dda e dei carabinieri

MUSSOMELI (CALTANISSETTA) – Sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso. Questa l’accusa per un 45enne di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, che è stato arrestato dai carabinieri Comando provinciale dell’Arma.

La richiesta di riscatto

L’indagine, coordinata dalla Dda nissena, è stata avviata nell’aprile del 2023 dopo il sequestro di persona di un cittadino straniero che è stato tenuto ostaggio in un’abitazione di Mussomeli e per la cui liberazione i rapitori avevano chiesto 500mila dollari. Decisive le indicazioni della vittima, che dopo quattro giorni di prigionia è riuscita a scappare.

