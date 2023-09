Napoli, rapina a un distributore di benzina: in manette un minorenne

I fatti risalgono allo scorso 29 marzo

NAPOLI – Prima tenta di rubare uno scooter a un 32enne fermo in un distributore di benzina. Poi, quando la vittima si oppone, spara due colpi di pistola al ginocchio e al gluteo. Un ragazzo di 17 anni è stato quindi raggiunto da un provvedimento cautelare. I fatti risalgono allo scorso 29 marzo, a Napoli.

L’accusa è di tentato omicidio aggravato

Sono stati la polizia e i carabinieri a eseguire l’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in un centro di prima accoglienza, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli. Il 17enne è gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio aggravato, tentata rapina aggravata, porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico e ricettazione.

È stato rintracciato a Castel Volturno

Il 17enne è stato rintracciato in un’abitazione di Castel Volturno con altre persone. Le risultanze delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli e dal Nucleo Operativo di Poggioreale, il ritrovamento presso l’abitazione del minore di proiettili compatibili con quelli ritrovati sul luogo del delitto e le descrizioni fisiche fornite dalla vittima, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. In sede di perquisizione, è stata ritrovata, nascosta all’interno di un armadio una pistola rifornita con dieci proiettili.