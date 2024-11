Sei persone sono state arrestate dai carabinieri

NAPOLI – Era una banda del buco organizzata, con ruoli assegnati ai diversi componenti e la disponibilità di locali e depositi, presi in affitto con documenti falsi, in luoghi strategici del centro storico di Napoli.

In questo modo la banda poteva muoversi nel sottosuolo della città, sfruttando cavità, rete fognaria e scavando nuovi tunnel per raggiungere gli obiettivi che comprendevano banche, uffici postali, negozi, fast food.

Le indagini sono partite un anno fa e hanno portato all’arresto di sei persone, alcune recidive, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti perpetrati con la cosiddetta “tecnica del buco”.

I colpi

In particolare gli inquirenti hanno ricostruito due colpi riusciti e due falliti tramite introduzione dal sottosuolo ma anche la rapina pluriaggravata nel fast food della catena KFC di piazza Carità nello scorso novembre. In quel caso i malviventi sono entrati mascherati e armati di pistola portando via 8mila e 200 euro.

La rapina a un tabacchi con refurtiva da 40mila euro in valori bollati, sigarette elettroniche, gratta e vinci e biglietti della lotteria, refurtiva rinvenuta e sequestrata.

Il colpo all’ufficio postale di piazza Matteotti, pianificato in ogni dettaglio, fu invece sventato dall’intervento dei carabinieri che individuarono le gallerie scavate, così come quello alla filiale di una banca in piazza Bovio. Una caccia all’uomo proseguita poi fino all’arresto dei rapinatori di questa mattina all’alba.

