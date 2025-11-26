Natale 2025: Tomarchio presenta i nuovi panettoni con uva siciliana essiccata al sole e una linea completamente senza lattosio

Per il Natale 2025, Tomarchio rinnova la grande tradizione dolciaria siciliana con due importanti novità che uniscono identità territoriale, ricerca e inclusività alimentare. Una scelta che conferma l’attenzione dell’azienda per le materie prime locali e per un approccio produttivo capace di rispondere alle esigenze dei consumatori contemporanei.

Uva siciliana essiccata al sole: una cultivar identitaria coltivata alle pendici dell’Etna

La prima novità riguarda l’utilizzo, all’interno dei panettoni, di una cultivar brevettata di uva siciliana senza semi, coltivata in provincia di Catania e raccolta ai piedi dell’Etna. L’uva viene essiccata naturalmente al sole, secondo metodi tradizionali, e successivamente immersa in una lunga infusione con aromi naturali e spezie.

Il risultato è un ingrediente morbido, aromatico e riconoscibile, capace di conferire ai lievitati Tomarchio un profilo gustativo distintivo, che racconta il territorio e ne valorizza la biodiversità.

Panettoni e lievitati completamente senza lattosio: il marchio LFREE certifica la qualità

La seconda grande innovazione è l’introduzione di una linea natalizia totalmente senza lattosio, realizzata utilizzando esclusivamente latte e burro delattosati.

Un passaggio significativo, frutto di anni di ricerca interna, che consente di offrire prodotti più inclusivi senza rinunciare alla sofficità e al carattere dei classici lievitati siciliani. La certificazione LFREE garantisce trasparenza, sicurezza e un gusto fedele alla tradizione.

“La nostra è un’azienda familiare da tre generazioni. Ogni ricetta è un’eredità, ogni innovazione un gesto di gratitudine verso chi ci ha insegnato questo mestiere,” afferma Angelo Tomarchio, Head of Research & Development. “Innoviamo, cambiamo, miglioriamo. Ma il cuore resta quello di sempre: una famiglia che fa dolci con dedizione e rispetto.”

A sottolineare il legame con il territorio interviene anche Francesco Tomarchio, Quality and Retail Manager:

“Scegliamo materie prime che raccontano la Sicilia: uva essiccata al sole, scorze d’arancia, pistacchi, mandorle. Vogliamo che un panettone profumi di territorio, ed è ciò che portiamo ogni giorno nei nostri punti vendita e nei mercati esteri: la Sicilia più sincera, fatta di materie prime vere.”

Un riconoscimento nazionale: Tomarchio entra nella selezione ITALYX del Sole 24 Ore

L’azienda è stata recentemente inserita tra le imprese italiane certificate ITALYX dal Sole 24 Ore, riconoscimento dedicato alle eccellenze che producono nel Paese con personale italiano e filiere trasparenti. Un traguardo che premia il radicamento territoriale e la qualità del lavoro svolto.

Sostenibilità: la tradizione che guarda al futuro

L’impegno di Tomarchio non riguarda solo la qualità dei prodotti, ma anche l’attenzione per l’ambiente. Tra le principali scelte adottate:

– utilizzo di energia solare per alimentare gli stabilimenti

– gestione ecologica delle acque

– sistema produttivo just in time, per minimizzare sprechi e inefficienze

La Collezione Natale 2025 è disponibile su www.tomarchio.eu.

Con queste novità, Tomarchio invita le famiglie italiane a portare sulla tavola delle feste la dolcezza autentica della Sicilia, oggi ancora più inclusiva, sostenibile e profondamente legata al territorio.