Nel Pd siciliano scoppia la tregua a tempo, l’Assemblea va verso il rinvio

Taruffi: “Trovare una sintesi tra le opinioni sulle regole congressuali”

PALERMO – Prove tecniche di tregua nel Pd siciliano. All’assemblea regionale del partito, in corso a Palermo, sta andando in scena l’estremo tentativo di mediazione tra il segretario Anthony Barbagallo e l’opposizione interna che si è concretizzata con un documento firmato da 16 esponenti del partito, tra cui deputati europei, nazionali e regionali.

Barbagallo guida la corrente che vuole coinvolgere soltanto i tesserati nel congresso per l’elezione del nuovo segretario, dall’altro lato ci sono invece i sostenitori delle primarie aperte.

Nel suo intervento di apertura dell’assemblea, il responsabile organizzativo del Pd nazionale, Igor Taruffi, ha parlato della “necessità di trovare una sintesi” tra le tesi in campo invitando però i presenti ad un “sereno confronto che può concludersi – ha rimarcato – non necessariamente in una giornata”.

La proposta, che punta ad evitare l’ennesimo scontro fratricida nel Pd siciliano sotto agli occhi dei cronisti giunti all’Astoria Palace per seguire i lavori, è stata accolta positivamente da uno dei 16 dissidenti, Antonio Rubino (in basso): “Lo considero un fatto straordinario e importantissimo”, ha affermato l’esponente dell’area Orfini.

A questo punto appare plausibile un rinvio dei lavori dell’assemblea al 18 o al 25 gennaio. In questo modo ci sarà più tempo per le trattative sulle regole, ma anche sul nome del nuovo segretario. “Ma che non ci siano rinvii ‘ad libitum’ – ha avvertito il deputato nazionale Beppe Provenzano -. Il partito in Sicilia ha bisogno di far partire al più presto l’iter congressuale”.

“Le regole servono per dare un assetto al partito – ha chiosato Taruffi -. L’importante, però, è discutere dei temi che interessano i cittadini. La segreteria nazionale accompagnerà le decisioni che il partito siciliano prenderà in assoluta autonomia”.