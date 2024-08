“Riposa in pace angioletto”, dolore per Nicole morta in vacanza a Rodi

Il ricordo degli amici della diciannovenne di Vittoria

“Non esistono parole, riposa in pace piccolo angioletto”, scrive Federica postando una foto. Lo scatto ritrae Nicole Lorefice che mostra orgogliosa l’attestato di frequenza di un corso.

Era sorridente, accanto ad altre ragazze. Faceva l’estetista, voleva aggiornarsi, stare al passo con le nuove tendenze e le nuove tecniche.

I suoi sogni e la sua vita sono finiti su una strada di Rodi. Era nata 19 anni fa a Vittoria. Si trovava in vacanza sull’isola greca e vi ha trovato la morte. Sembrerebbe che stesse partecipando ad un’escursione in moto assieme al fidanzato, ferito ma non in pericolo di vita, e agli amici quando è stata travolta da un autobus.

Nell’incidente la ragazza ha riportato gravissime lesioni e una emorragia celebrale. È stata sottoposta a un intervento chirurgico che purtroppo si è rilevato vano. La salma si trova nell’obitorio dell’ospedale, la polizia greca sta indagando mentre la magistratura ha disposto l’autopsia.

Sono stati gli amici ad avvertire i familiari. Altri amici usano i social per manifestare sgomento e incredulità. “Mi sanguina il cuore”, scrive Gianna, il cui pensiero va subito “ai poveri genitori” che sono partiti per la Grecia.

Kristel ricorda “i giorni al catechismo a ridere e scherzare”. Poi la scuola, i sogni, il fidanzato e le vacanze con gli amici. Storie normali, di vita e giovinezza. All’improvviso arriva la morte. “Non ci sarà mai un perché”, scrive Concita.