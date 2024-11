Nuova isola ecologica a Catania, Trantino: “Un alibi in meno”

Nel Terzo Municipio

CATANIA – “Una nuova isola ecologica è un alibi in meno per ciascuno di noi al fine di aumentare la raccolta differenziata, avere una città più pulita con meno rifiuti ingombranti sulle strade e dunque più vivibile. Dobbiamo prendere consapevolezza della responsabilità di essere custodi della bellezza di

Catania e ogni cittadino, con le istituzioni, è chiamato a fare la propria parte”.

Lo ha detto il sindaco Enrico Trantino, all’apertura al pubblico del quinto centro comunale di raccolta in città, in via Carmelo Patanè Romeo, nell’area attrezzata del terzo Municipio, con la raccolta di rifiuti gestiti dal consorzio Gema.

Un avanzato sistema di registrazione dei conferimenti con i sistemi di pesatura e il riconoscimento dell’utente tramite tessera sanitaria, garantisce ai cittadini che vanno a conferire i rifiuti differenziati di poter usufruire degli sgravi della Tari.

“Le nuove isole ecologiche – ha detto l’assessore all’ambiente e alla nettezza urbana Massimo Pesce – sono un valore aggiunto per accrescere la raccolta differenziata che è al 37% come media cittadina registrata a ottobre, con una tendenza in crescita che vogliamo a ogni costo incentivare. Queste nuove infrastrutture sono utilissime per i cittadini e anche in prospettiva per diminuire il costo della Tari non solo dei singoli cittadini che conferiscono ma anche di tutto il costo del tributo”.

“È una grande soddisfazione – ha detto l’assessore Sergio Parisi – vedere realizzate queste infrastrutture che sono utilissime per la città. Speriamo di potere annunciare prossimamente l’arrivo dei finanziamenti per altre opere di questo tipo a Catania”.

“Oggi la Gema Spa – ha commentato il presidente dell’azienda appaltatrice del lotto Centro, Pasquale D’Errico – mette un tassello ulteriore a Catania. Le isole ecologiche costituiscono un servizio di prossimità, un presidio di educazione ambientale e dell’igiene della città, per tenere alto il profilo della formazione di una gestione del bene pubblico in perfetta sinergia tra istituzioni e privati”.

“Nell’isola ecologica – ha spiegato il direttore unità territoriale Fabrizio Patania del consorzio Gema – possono essere accolti quasi tutti i rifiuti normalmente prodotti e gestibili dagli utenti, rifiuti elettrici ed elettronici, grandi bianchi, piccoli elettrodomestici, lampade fluorescenti, varie tipologie di plastica, ingombranti, sfalci, imballaggi in legno, legno, carta, vetro. In particolare è possibile anche conferire indumenti usati, batterie e accumulatori al piombo, cellophane”.

Il centro di via Patanè Romeo, sarà aperto al pubblico, dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 15.30 domenica e festivi esclusi.