Nuovo Renzo Barbera, la curva Nord 12: “Palermo merita lo stadio”

Il tifo organizzato si mobilita: no all'ingordigia speculativa

PALERMO – Il tifo organizzato del Palermo si mobilita per il nuovo stadio Barbera. “Palermo merita lo stadio. La scelta che farete dimostrerà ciò che siete”. Sono le parole che la Curva Nord 12 di Palermo ha scritto su uno striscione attaccato ai cancelli dello stadio di viale del Fante.

Il messaggio è stato postato anche sulla pagina Facebook del gruppo di tifosi. “Nessuno si permetta di interrompere un sogno così grande per tutta la città – si legge nel post -. Se questa chance andrà in fumo per queste indegne forme di ingordigia speculativa la città di Palermo, la sua gente ma soprattutto noi non ve lo perdoneremo mai. Quindi cercate di trovare un accordo con il buon senso che vi distingue. La Curva Nord 12 chiama a raccolta la sua gente venerdì 31 luglio”.