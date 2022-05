Le ultime da Palazzo dei Normanni

PALERMO – Nuovo stop all’Ars per la Finanziaria. L’aula è stata rinviata a domani, alle 10:30. La seduta era prevista per oggi, alle 17:30. Il termine per gli emendamenti scade a mezzogiorno.

Nell’ultima sessione è stato approvato l’articolato del bilancio di previsione 2022-2024.