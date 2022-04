Ars, Pd stoppa mega finanziamento al giardinetto di Palazzo d’Orleans

In aula via libera all'emendamento. Lunedì il voto finale sulla manovra.

PALERMO – Con un emendamento del Pd, approvato dall’Ars, è stata ridotta la spesa per la manutenzione del giardinetto davanti a Palazzo d’Orleans: il governo l’aveva portata in bilancio da 20 a 120 mila euro. “A meno che non vogliate fare sgorgare dalle fontane acqua minerale è una spesa ingiustificata”, ha detto il capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo. Il capitolo dunque viene riportato a 20 mila euro. Questa è una chicca andata in scena in occasione della seduta di oggi in occasione della quale è stato approvato l’articolato del bilancio di previsione: il voto finale assieme alla legge di stabilità che sarà esaminata nella seduta di lunedì, convocata per le 17. Il termine per gli emendamenti, invece, scade lunedì a mezzogiorno.