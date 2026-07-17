Le parole del presidente della Camera di Commercio Palermo Enna

“L’operatività di un volo diretto con l’Albania costituisce un importante incentivo per intensificare e promuovere i rapporti commerciali e culturali con un Paese amico da sempre e non potrà che far bene ai tanti siciliani di origine albanese e agli stessi cittadini albanesi che finalmente saranno tra loro più vicini”.

Lo dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, dopo la decisione della compagnia aerea di aprire la nuova rotta annuale Palermo-Tirana. Il volo, già in vendita, sarà attivo dal prossimo 27 ottobre con tre frequenze settimanali: martedì, giovedì e sabato.

Volo Palermo-Tirana dal 27 ottobre

Per il sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta “si tratta del coronamento di un sogno, di un traguardo storico, grazie alla stretta collaborazione messa in atto dal comune di Piana degli Albanesi con il contributo della Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo, della Camera di Commercio Palermo Enna, di Wizz Air e delle istituzioni d’Albania”.

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“Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto e investito in questo progetto – sottolinea Petta – a partire dalla Gesap per la lungimiranza e l’impegno operativo, la Camera di Commercio con il presidente Alessandro Albanese per il supporto strategico allo sviluppo economico del territorio, l’assessore Edy Tamajo che ha fortemente lavorato al raggiungimento di questo splendido obiettivo, la compagnia aerea Wizz Air per aver scommesso su questa rotta strategica, le istituzioni dell’Albania, che hanno accolto, condiviso e sostenuto questa iniziativa con calore e fratellanza. Per Piana degli Albanesi e per tutte le comunità Arbëreshe di Sicilia – sottolinea il sindaco Petta – questa rotta rappresenta una svolta epocale. Da oltre cinque secoli custodiamo con orgoglio la nostra lingua, i nostri riti e le nostre tradizioni. Da oggi, la distanza con la nostra madre patria, l’Albania, si azzera. Questo collegamento non faciliterà soltanto i flussi turistici e commerciali, ma rafforzerà in modo indissolubile il legame identitario, culturale e affettivo che ci unisce a Tirana”, conclude Petta.

“Risultato concreto”

“Ci sono momenti in cui un’idea proposta in Parlamento si trasforma in un risultato concreto per i cittadini – spiega il deputato del parlamento d’Albania Erion Malaj – Nella seduta plenaria del 21 maggio scorso, subito dopo la mia visita ufficiale a Piana degli Albanesi (Hora e Arbëreshëve), ho portato all’attenzione del Parlamento la richiesta della comunità arbëreshe di istituire un collegamento aereo diretto tra Tirana e Palermo. Una richiesta importante non solo per rafforzare il legame con i nostri fratelli arbëreshë, ma anche per creare nuove opportunità di cooperazione economica, commerciale, turistica e culturale con l’intera Regione Siciliana. Dopo un intenso lavoro e una proficua collaborazione tra tutte le parti coinvolte – continua Malaj – si annuncia ufficialmente che, a partire dal prossimo ottobre, saranno operati tre voli settimanali Tirana–Palermo-Tirana. È una notizia molto positiva, che dimostra come il dialogo istituzionale e l’impegno concreto possano tradursi in risultati tangibili. Un nuovo collegamento aereo significa maggiori opportunità per i cittadini, più sviluppo per le imprese, più turismo e un legame ancora più forte con la preziosa comunità arbëreshe”, conclude Malaj.