Obesità e chirurgia, all’Arnas Garibaldi il convegno “Diamoci una mossa”

Il convegno e i racconti di uomini e donne "in rinascita"

CATANIA – Obesità e chirurgia bariatrica: sono i temi al centro della giornata, intitolata “Diamoci una mossa”, che l’Arnas Garibaldi di Catania ha organizzato per giovedì 27 giugno, in occasione della Giornata nazionale della chirurgia bariatrica. Gli interventi sulla patologia e i racconti di uomini e donne “in rinascita”.

Obesità e chirurgia: il programma

L’Arnas Garibaldi – si legge in un comunicato dell’ospedale – è sempre in prima linea per la prevenzione dell’obesità, riconosciuta come condizione patologica cronica a tutti gli effetti è caratterizzata da un eccesso di grasso corporeo che può causare problemi medici, psicologici, fisici, sociali ed economici.

L’obesità è una patologia seria, riconosciuta come un problema importante di salute pubblica. Da anni il gruppo di lavoro del professor Luigi Piazza, Direttore U.O.C. di Chirurgia Generale Arnas Garibaldi, è all’avanguardia per la prevenzione e la chirurgia della patologia.

Proprio su prevenzione e chirurgia dell’obesità si concentrerà l’iniziativa che si terrà giovedì 27 giugno, alle 16 presso l’aula Auditorium Endocrinologia dell’Arnas Garbaldi Nesima di Catania, intitolata “Diamoci una mossa”.