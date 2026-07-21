Ondate di calore a Palermo, stop ai veicoli a trazione animale

Il provvedimento del Comune per l'intera giornata di mercoledì 22 luglio

PALERMO – L’amministrazione comunale di Palermo ha disposto, con ordinanza sindacale, la sospensione della circolazione dei veicoli a trazione animale e il totale blocco delle attività di movimento degli equidi per l’intera giornata di mercoledì 22 luglio 2026.

Il provvedimento, adottato a tutela del benessere animale, si rende necessario alla luce dell’eccezionale ondata di calore segnalata dalla Protezione Civile Regionale e delle condizioni climatiche straordinarie che stanno interessando il territorio siciliano, caratterizzate da temperature estremamente elevate e da un elevato rischio di incendi.

Quello di mercoledì 22 luglio rappresenta il sesto giorno di sospensione della circolazione dei cavalli disposto dall’Amministrazione comunale dall’inizio dell’emergenza climatica, a conferma della volontà di anteporre la salute e il benessere degli animali a qualsiasi altra esigenza.

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“Le condizioni meteorologiche che stiamo affrontando sono eccezionali e impongono decisioni altrettanto straordinarie – dichiara l’Assessore al Benessere Animale, Fabrizio Ferrandelli –. Le ondate di calore, unite al concreto rischio di incendi e alle temperature elevate, determinano un quadro particolarmente preoccupante. In questo contesto l’amministrazione comunale continua ad attivare tutti gli strumenti straordinari previsti dalla normativa per garantire la tutela degli equidi e prevenire situazioni che possano comprometterne la salute e il benessere”.

“La salvaguardia degli animali rappresenta un dovere dell’istituzione e un principio che intendiamo affermare con responsabilità e continuità. Ringraziamo gli operatori per la collaborazione e confidiamo nel rispetto delle disposizioni emanate, adottate esclusivamente nell’interesse della tutela degli animali e della sicurezza pubblica”. L’Amministrazione continuerà a monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, mantenendo un costante raccordo con la Protezione Civile e con gli uffici competenti, al fine di adottare ogni ulteriore misura che dovesse rendersi necessaria.