 Open Arms, Salvini: "Non ho paura, ho fatto il mio dovere"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Open Arms, Salvini: “Non ho paura, ho fatto il mio dovere”

Le parole a Pontida
MIGRANTI
di
1 min di lettura

PALERMO – “Io ho vissuto quattro anni e mezzo di processo, non sono bastate 268 pagine di assoluzione, più di trenta udienze: qualcuno ha deciso di ricominciare, nelle prossime settimane sarà la Cassazione a decidere se dovrà ricominciare tutto daccapo”. Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo dal palco di Pontida.

“Io non ho paura, ho fatto il mio dovere, ho rispettato l’articolo 52 della Costituzione italiana: la difesa della patria è sacro dovere di ogni cittadino, per questo ci avete scelto e votato”, ha aggiunto Salvini.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI