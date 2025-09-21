Open Arms, Salvini: “Non ho paura, ho fatto il mio dovere”

Le parole a Pontida

PALERMO – “Io ho vissuto quattro anni e mezzo di processo, non sono bastate 268 pagine di assoluzione, più di trenta udienze: qualcuno ha deciso di ricominciare, nelle prossime settimane sarà la Cassazione a decidere se dovrà ricominciare tutto daccapo”. Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo dal palco di Pontida.

“Io non ho paura, ho fatto il mio dovere, ho rispettato l’articolo 52 della Costituzione italiana: la difesa della patria è sacro dovere di ogni cittadino, per questo ci avete scelto e votato”, ha aggiunto Salvini.