Lascia la moglie e tre figli

CASERTA – Ennesima tragedia sul lavoro. La vittima è un operaio di 60 anni, Antonio Bernando, che ha perso la vita ad Orta di Atella, nel Casertano. L’uomo è rimasto schiacciato da un cancello che gli è caduto addosso.

A causa di un cattivo funzionamento, con ogni probabilità, la pesante struttura è uscita fuori dal binario scorrevole e si è abbattuta sull’uomo che la stava manovrando.

L’uomo, sposato e con tre figli, lavorava per una ditta di San Felice a Cancello operante nel settore degli impianti di bonifica e protezione ambientale e risiedeva a Sant’Agata dei Goti, in provincia di Benevento. L’operaio pare che stesse per chiudere il cancello quando gli è caduto addosso.

La Procura ha disposto il trasferimento della salma all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania per l’esame autoptico.