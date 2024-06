Operaio di 18 anni muore schiacciato da un macchinario

Nell'incidente coinvolto un altro operaio che è stato trasportato in ospedale

BASSANETTI DI BREMBIO (LODI) – Un ragazzo di 18 anni è morto questa mattina, giovedì 20 giugno mentre era al lavoro. Si tratta di Pierpaolo Bodini, operaio dell’azienda agricola Bassanetti di Brembio, comune in provincia di Lodi.

Il giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto schiacciato da un pezzo di un macchinario, forse una seminatrice. Nell’incidente è stato coinvolto in modo indiretto anche un altro ragazzo di 20 anni rimasto illeso, ma che è stato trasportato lo stesso in ospedale perché ha accusato un malore, probabilmente causato dalla vista dell’incidente.

L’incidente si è verificato all’interno della ditta Bassanetti di via Cavour 34 a Brembio intorno alle 9.40. Il giovane è morto sul posto, tanto che all’arrivo dei soccorritori per lui non c’era più nulla da fare.

Sono intervenuti i sanitari dell’Agenzia regionale emergenza e urgenza con un’automedica e un’ambulanza. Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli esperti dell’Azienda di tutela della salute.