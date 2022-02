Orlandina: guariti dal Covid-19 tre componenti del gruppo squadra

CAPO D’ORLANDO – Buone notizie in casa Infodrive Capo d’Orlando. Coach Marco Cardani, l’atleta Andrea Traini e il preparatore fisico Antonio Fazio, che la scorsa settimana erano risultati positivi al Covid-19, sono risultati negativi ai tamponi eseguiti nella giornata di ieri. La squadra riprenderà ad allenarsi giovedì pomeriggio in vista della gara casalinga del 6 marzo contro […]

CAPO D’ORLANDO – Buone notizie in casa Infodrive Capo d’Orlando. Coach Marco Cardani, l’atleta Andrea Traini e il preparatore fisico Antonio Fazio, che la scorsa settimana erano risultati positivi al Covid-19, sono risultati negativi ai tamponi eseguiti nella giornata di ieri.

La squadra riprenderà ad allenarsi giovedì pomeriggio in vista della gara casalinga del 6 marzo contro Orzinuovi. La gara inizialmente prevista per domenica 27 febbraio contro Orzinuovi è stata rinviata al 31 marzo, su richiesta dei lombardi, vista la convocazione in nazionale di alcuni atleti per le sfide di qualificazione agli Europei.