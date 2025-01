Oroscopo Acquario: settimana dal 13 al 19 gennaio 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Settimana frizzante per te, caro Acquario. Se sei in coppia, approfitta delle giornate di metà settimana per pianificare progetti a lungo termine o per una fuga romantica. Se sei single, preparati a scatenarti: le stelle ti lanciano nuove occasioni sentimentali come coriandoli in festa.

Sul lavoro, la tua creatività è al top, ma c’è un piccolo problema: alcuni legami professionali ti annoiano a morte. Non preoccuparti, le stelle ti daranno il coraggio di chiudere le situazioni stantie. Occhio però alle finanze, perché i tuoi sogni a volte costano più di un volo intercontinentale. Per quanto riguarda il benessere, una vacanza ti rimetterebbe in forma, ma anche un bel libro o una serata tranquilla potrebbero bastare.

Con tutta questa energia, potresti accendere una città… ma ricordati di spegnerti ogni tanto.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu voli vulari, ‘u ventu l’aiuta, ma ‘u riposu cci serve.”

