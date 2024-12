Oroscopo Acquario: settimana dal 2 all’8 dicembre 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – L’amore si riscalda, e con Venere pronta a entrare nel tuo segno, preparati a brillare come un albero di Natale. Se ci sono tensioni in coppia, usa i primi giorni per parlarne, ma non aspettarti che il partner legga nel pensiero: dillo chiaro e tondo.

Per i single, gli incontri sono favoriti, specialmente nel weekend, quando la Luna ti darà quella spinta extra.

Nel lavoro, il tuo talento creativo è al massimo, ma attento alle spese folli: non puoi comprare la felicità con un carrello pieno di cose inutili. Le giornate di martedì e mercoledì sono ottime per nuove iniziative, mentre il weekend porta buone notizie.

La tua pelle, invece, potrebbe non essere così entusiasta delle tue abitudini alimentari, quindi meglio correre ai ripari.

“La tua creatività è alle stelle, ma ricordati che il portafoglio ha un fondo!”

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu parli, usa ‘a testa; quannu t’innamuri, usa ‘u cori. E quannu paghi? Usa pocu!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI